Incendio nel centro storico di Catanzaro

Un incendio si è verificato in Via Assanti nel centro storico di Catanzaro, nelle vicinanze dell’ Ufficio Territoriale del Governo. Cumuli di carte e materiale di vario genere, interessati da un incendio, si trovavano accatastati in prossimità del portoncino di ingresso di uno stabile in avanzato stato di degrado.

Le fiamme hanno danneggiato il portoncino di ingresso ed alcune finestre. Queste strutture situate nel cuore del centro cittadino, di rilevanza storica, risultano disabitate da anni. Non si registrano danni a persone.