Un incendio, divampato nella notte, ha distrutto i locali dell’esercizio commerciale “Zero Glutine Life”, inaugurato lo scorso 14 ottobre in via del Torrione, a Reggio Calabria, in pieno centro cittadino.

Dalle 2,47 della notte sono state impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco. I pompieri e a polizia scientifica sono al lavoro per individuare le cause del rogo.