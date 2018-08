Incidente sulla Ss 106 tra Davoli e San Sostene

Ore 6.10 circa incidente stradale sulla SS106 tra i comuni di Davoli e San Sostene nella provincia di Catanzaro.

Una Fiat Cinquecento che transitava in direzione Soverato, per cause in corso di accertamento, perde il controllo ed impatta contro un Suzuki Vitara parcheggiato sul ciglio della strada.

Alla guida della Fiat Cinquecento una ragazza ventenne che non ha riportato ferite gravi. La stessa, ricevute le prime cure mediche dal personale Suem118, veniva trasportata presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità. Transito su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.