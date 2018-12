Incidente sulla Ss106 tra San Sostene e S. Andrea Jonio, due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla SS 106 al km 159,400 tra i comuni di S.Sostene e S.Andrea Apostolo sullo Ionio nella provincia di Catanzaro. Due i mezzi coinvolti una Peugeot 207 ed un Motocarro Piaggio Ape.

A seguito dell’impatto il camion si è ribaltato su di un lato. Feriti i due conducenti dei mezzi che sono stati estratti dalle lamiere da un vigile del fuoco libero dal servizio, che transitava sul tratto della SS106 al momento dell’incidente.

Ambedue i feriti sono stati trasportati in ospedale dal personale Suem118. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per la messa in sicurezza delle vetture. Si sono verificati disagi per la viabilità.