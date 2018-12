Incidente sulla Statale 106 Jonica, quattro feriti

Sulla strada statale 106 “Jonica”, a causa di un incidente, il traffico e’ provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 296,550, nel territorio comunale di Cariati, in provincia di Cosenza.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto tre autovetture, causando il ferimento di quattro persone.

Il personale Anas e le Forze di Polizia sono al lavoro per la gestione della viabilita’ e per rimuovere i mezzi incidentati, al fine di ripristinare la circolazione nel piu’ breve tempo possibile.