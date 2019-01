Incidente sull’autostrada Messina-Catania, muore anche una pensionata calabrese

C’è pure una vittima calabrese dell’incidente stradale che si e’ verificato intorno alle 3 del mattino sull’autostrada A/18 Messina-Catania, all’altezza dell’abitato di Itala. Si tratta di Rosa Biviera, 80 anni, pensionata di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria.

Le altre due vittime sono Salvatore Caschetto, 42 anni, camionista originario di Modica (Ragusa) e anche l’assistente capo della polizia stradale Angelo Gabriele Spadaro. L’uomo sarebbe stato travolto dopo essere sceso dal camion per prestare soccorso.

La donna era seduta nel sedile posteriore di un’auto che e’ stata violentemente tamponata mentre era ferma. I quattro feriti, compreso l’assistente capo della polizia stradale Giuseppe Muscolino, sono ricoverati in ospedali a Messina e non sono in pericolo di vita.