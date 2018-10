Insultano sui social network la Polizia Locale di Lamezia Terme, 23 indagati

Negli ultimi giorni una costante ed efficace attività di polizia giudiziaria ha consentito al Comando di Polizia Locale di denunciare alla locale Procura della Repubblica 26 persone per vari reati.

La più corposa informativa di reato ha riguardato 23 soggetti, identificati tramite riscontri anagrafici in vari comuni, deferiti all’Autorità Giudiziaria per diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Gli indagati, tramite un famoso social network avrebbero commentato un articolo di stampa relativo ad un’attività del Corpo in materia di Polizia Amministrativa, travalicando il sacrosanto e costituzionalmente garantito diritto alla libertà di manifestazione del pensiero. Gli indagati si sarebbero scagliati verbalmente contro gli operatori del Corpo apostrofandoli letteralmente come, tra l’altro, ” vigliacchi, porci, bastardi, coglioni ecc.”. ed accusandoli di non aver osservato le leggi nell’ambito dell’attività di polizia posta in essere.

Il certosino esame dei profili, la predetta attività di riscontro anagrafico e fotografico, e la collaborazione con il Compartimento della Polizia Postale di Reggio Calabria, hanno consentito di identificare, anche informaticamente, i soggetti, e di denunciarli per come detto alla locale Procura della Repubblica.