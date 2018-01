Joy Volley: al via partnership con Io Sport Joma Gold

La Joy Volley e io Sport Joma Gold, il più grande punto vendita a marchio Joma della Calabria, hanno stipulato un accordo di partnership per la stagione 2017/2018 . Una partnership per promuovere i valori dello sport, quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri e ripudiando ogni forma di discriminazione e di violenza, di corruzione, doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.

Il logo dell’azienda sarà presente sul fronte delle maglie gara della formazione che disputa il campionato under 14 femminile.

IO SPORT JOMA GOLD

Io Sport Joma Gold di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, il più grande punto vendita a marchio Joma della regione Calabria: oltre 400 mq dedicati al brand spagnolo leader nella produzione di abbigliamento sportivo e materiale tecnico per ogni tipo di disciplina, tra cui pallavolo, pallamano, calcio, calcio a 5, basket, tennis, atletica leggera, rugby e ciclismo, nonché attrezzature sportive di ogni genere e per l’home fitness.

Nato dalla passione per lo sport del titolare Marco Panarello, lo store rifornisce clienti ed atleti provenienti da tutta Calabria ed il Sud Italia.