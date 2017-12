Joy Volley: grande successo per il Christmas Volley e Giocami Ancora

Felicità e soddisfazione tra organizzatori (Antonio STELLA, Rosalba VARANO, Valentina BARBIERI, Sapienza PASQUINO, Mario PERONI) e partecipanti per l’esito più che positivo della Festa di Natale della Joy Volley svoltasi giovedì 21 dicembre nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Santa Caterina dello Ionio.

A farla da padrone, quest’anno, la raccolta di giocattoli da destinare in beneficenza “Giocami Ancora”.

Una parte dei tantissimi giocattoli ricevuti, in questi giorni viene distribuita a famiglie bisognose mentre un’altra parte verrà consegnata alla scuola dell’infanzia di Santa Caterina dello Ionio.

Musica, giochi, premi uniti a un forte messaggio solidale e di aggregazione, testimonia tutta l’efficacia di questa bella iniziativa.

Un doveroso ringraziamento da parte della società Joy Volley va alle istituzioni che hanno reso possibile l’evento. Alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Badolato e Santa Caterina prof.ssa Lucia SCUTERI e ai suoi collaboratori, al comune di Santa Caterina rappresentato dal consigliere Massimo CURRO’, che hanno messo a disposizione la palestra.

Molto gradita la presenza sindaco di Guardavalle Giuseppe USSIA, del presidente provinciale Acli Gianfranco GUZZI e dell’amico Antonio Olivadoti docente minibasket e la collaborazione di Marco PANARELLO del punto vendita Joma IoSport di Lamezia .

A concludere la serata un ricco buffet realizzato grazie all’impegno del nostro sponsor CREO DESIGN e alle famiglie degli atleti.

La società JOY VOLLEY augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.