La ballerina Lelah Kaur stasera in tv su Real Time

Sarà protagonista del programma “Cortesie per gli ospiti”, in onda alle 20.10

La bellissima ballerina di origini calabresi Lelah Kaur stasera sarà protagonista del programma “Cortesie per gli ospiti”, in onda alle 20.10 su Real Time – Canale 31. Il format è basato sulla cucina ed il bon ton da tenere a tavola.

Una “sfida” tra due coppie di concorrenti che si svolgerà, sostanzialmente, ai fornelli, prima, durante e dopo cena. Alla fine, tre giudici decreteranno i vincitori. L’occasione, per Lelah, recente vincitrice del premio “Calabria Vera 2018”, per raccontare la sua carriera in modo originale e divertente.

Dopo i successi televisivi Rai e Mediaset, Lelah Kaur tornerà nella nostra regione il 24 novembre, il 22 dicembre e il 12 gennaio con le sue lezioni di danza orientale a Satriano marina.