La Band di Babbo Natale e le zampogne allietano la scuola dell’infanzia di Settingiano

Uno degli appuntamenti ai quali i bambini si preparano con emozione e d entusiasmo sono sicuramente i canti natalizi che segnano l’avvio delle vacanze e l’arrivo imminente del Natale. Ed è ciò che si è tenuto nella mattinata di venerdì 21 dicembre presso il plesso della Scuola dell’infanzia di Settingiano dove i bambini si sono ritrovati per augurare Buone Feste con dei canti natalizi preparati insieme alle loro maestre.

I bambini sono stati inizialmente sorpresi dall’arrivo di Daniele Mazza lo zampagnaro nei pressi del cortile della scuola. Accompagnati fuori dalle loro maestre, i bambini hanno ascoltato le canzoni natalizie più tradizionali, rapiti dalle magia delle note della zampogna. Ad interrompere questo momento di atmosfera di altri tempi, ci ha pensato la Band di Babbo Natale capitanata da Antonio Cotroneo molto speciale che a bordo di un maggiolino ha fatto irruzione a Suon di musica lasciando i bambini esterrefatti.

I piccoli alunni tornati nel salone della scuola dell’infanzia si sono esibiti cantando alcuni canti natalizi. La bellissima mattinata si è conclusa con la distribuzione dei doni ai piccoli che Babbo Natale ha elargito dai suoi grandi sacchi. L’obiettivo è stato quello di far vivere ai bambini un momento di festa e aggregazione trasmettendo loro i principi fondamentali di questa festa, come l’amore e il rispetto per il prossimo, in allegria e spensieratezza. Un grazie particolare è stato rivolto alle insegnanti Tullia Frontera, Michela Scalercio, Giovanna Nesci, Francesco Cefalà e Silva Conti e ai rappresentanti dei genitori che con il loro impegno hanno permesso a questi piccoli di vivere questa bellissima esperienza.