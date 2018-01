La Befana subacquea al Valentino Beach Club di Catanzaro Lido

Sarà una Befana speciale quella di quest’anno, per la precisione…“subacquea”! Per giorno 6 gennaio, al Valentino Beach Club, sito nel quartiere marinaro di Catanzaro, è stato organizzato un evento particolare per grandi e piccini, interamente gratuito.

La cooperativa sociale Zarapoti, che gestisce la struttura, ha ideato una giornata intensa all’insegna del gioco e del divertimento. Si inizierà alle ore 10 con il coro musicale “Arcobaleno” dell’I.C. Casalinuovo, seguirà una milonga sul mare con l’esibizione del M° Rino Rotundo. Spazio anche al gusto con la degustazione di prodotti enogastronomici curata da Dedoni e Coldiretti e le crespelle preparate dal forno “Le delizie di Demetra”.

Alle ore 14, direttamente dal mare, grazie alla presenza della scuola subacquea “Lo squalo”, arriverà la Befana che porterà tanti doni che saranno messi in palio nella tombolata che partirà subito dopo. Saranno presenti anche gli utenti del progetto “Il porto della memoria”, realizzato dal distretto socio-sanitario dell’Asp di Catanzaro con il quale la Zarapoti sta collaborando.