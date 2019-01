La Calabria nella morsa del gelo, l’allerta della Protezione Civile

Viabilità Italia è riunita per seguire l’evolversi delle condizioni meteorologiche avverse, segnalate dal Dipartimento della Protezione Civile, con precipitazioni nevose che interessano e interesseranno nelle prossime ore le zone appenniniche del Centro-sud Italia, in particolare sul versante adriatico con quote neve fino a livello del mare anche in Calabria.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni nevose. Lo scenario meteo prevede ancora per la giornata di domani nevicate persistenti, a quote molto basse, localmente fino al livello del mare, anche sui versanti tirrenici della Sicilia e della Calabria meridionale

. Dalle prime ore di domani ci potranno essere imbiancata anche sul versante ionico centro-settentrionale della Calabria, a quote superiori a 200-400 metri, con possibili sconfinamenti fino al livello del mare, con apporti al suolo deboli, moderati alle quote collinari e montane.

Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico e segue l’evolversi delle condizioni meteo. “Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché valutino l’urgenza e indifferibilità degli spostamenti programmati, facciano precedere l’inizio del viaggio da un’attenta acquisizione di informazioni sulla transitabilità delle strade, si mettano in viaggio riposati e mantenendo comportamenti di guida prudenti, rispettando la distanza di sicurezza e con velocità moderata. Il veicolo deve essere efficiente e dotato di mezzi antisdrucciolevoli (catene a bordo o pneumatici invernali montati)”.