La caserma Vvf di Monasterace sarà aperta a inizio 2019

Mettere in funzione la caserma dei Vvf di Monasterace (Rc) nei primi mesi del prossimo anno con nuove risorse di personale: un’ipotesi ora concreta. A darne conferma la senatrice Gelsomina Silvia Vono, che nei giorni scorsi ha incontrato Stefano Candiani, sottosegretario agli Interni con delega al comparto Vigili del fuoco, soccorso e difesa civile. A seguito dell’incontro e delle successive verifiche da parte degli uffici ministeriali, il sottosegretario ha dato conferma della possibilità di inaugurare la sede nei primi mesi del nuovo anno.

“Una caserma realizzata per ospitare un presidio dei vigili del fuoco a tutela di circa 100 mila cittadini, ma mai messa in funzione, è un autentico paradosso, oltre che uno spreco. Sono molto soddisfatta della sensibilità mostrata dal governo nel voler finalmente risolvere la questione”, commenta la senatrice Vono. “La sicurezza di un territorio va assicurata con la presenza costante e attiva di personale specialistico del Corpo nazionale dei Vvf – continua Vono – per prevenire situazioni critiche e agire con immediatezza e professionalità durante le emergenze, soprattutto in un territorio dove i tempi di percorrenza sono spesso dilatatati da difficoltà legate alle infrastrutture stradali”.

“E’ per questo motivo che appena informata della questione, nelle scorse settimane, avevo sollecitato il sottosegretario competente in materia, anche nella mia qualità di componente della commissione Affari costituzionali del senato, nell’ambito della quale abbiamo lavorato alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs.97/2017 sul Corpo Nazionale Vvf”, aggiunge la senatrice pentastellata. “Tenuto anche conto che se ne era interessato, senza alcun risultato, il governo precedente – conclude Silvia Vono – la prossima riapertura del distaccamento Vigili del fuoco è un segnale molto importante per un territorio che ha estremo bisogno di presidi di prevenzione e sicurezza come questo”.