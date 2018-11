La piccola Victoria Cosentino di Sant’Andrea Jonio debutta su Rai 1 allo Zecchino d’oro

Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa, sabato 17 novembre la piccola VICTORIA COSENTINO debutterà su RAI 1, alla 61^ Edizione dello ZECCHINO D’ORO, lo storico programma per bambini in onda dall’Antoniano di Bologna.

La piccola concorrente, 6 anni, di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, salirà sul palco di RAI 1 con il brano “La cicala latina” di Franco Fasano e Antonio Buldini, un brano che Victoria ha sentito subito suo perché «A casa tutti mi chiamano “cicala” ed è la canzone adatta a me».

La dolcissima Victoria Cosentino sarà l’unica rappresentante della Calabria in questa edizione dello Zecchino d’Oro.

A trasmetterle la passione per il canto sono stati i suoi genitori, in particolare il papà, Christian, insegnante di canto e musica, direttore di coro e patron del fortunato festival “Una Voce per lo Jonio” e della Music School di Sant’Andrea Jonio (CZ) e Gioia Tauro (RC), «Victoria è stata immersa in questa atmosfera sin da piccolina. Ha sempre seguito le lezioni degli altri bambini nei nostri studi musicali, i concerti con il coro e le attività del festival. Per noi è già una vittoria il fatto che sia stata selezionata su migliaia di ragazzi, essere poi l’unica calabrese in gara ci inorgoglisce ancora di più».

E a poche ore dalla diretta è la stessa Victoria ad invitare tutti i calabresi sparsi nel mondo e non solo, ma anche amici e simpatizzanti dello Zecchino, a sostenerla su Rai1: «sono emozionata e contenta. Invito tutti a seguirmi allo Zecchino d’Oro e a votarmi sul sito www.zecchinodoro.rai.it».

Infatti dal 17 novembre si potrà scegliere e votare, in qualsiasi momento da tablet, pc, cellulari, smartphone, etc, la vostra canzone preferita attraverso il sito www.zecchinodoro.rai.it

Tutti pronti quindi a seguire la piccola VICTORIA COSENTINO sabato pomeriggio 17 novembre, dalle ore 16,40 alle ore 18,40 in diretta su RAI 1, mentre un forte appello è rivolto a tutti per votare “LA CICALA LATINA” sul sito www.zecchinodoro.rai.it