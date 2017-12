La Pro-Loco di Petrizzi, tra musica e tradizioni

Il sodalizio petrizzese conosciuto anche fuori dalla provincia di appartenenza per le molteplici manifestazioni concretizzate con successo nei tanti anni di lavoro, ripropone, dopo l’annullamento dell’evento dello scorso anno per avverse condizioni meteo, per il prossimo venerdì 29 la caratteristica serata musico-enogastronomica nel centro storico del paese. Regina incontrastata la tipica frittella preparata come prevede la tradizione in più varianti accompagnata da buon vino, comburente dell’occasione, unitamente alla musica popolare.

Di introduzione alla manifestazione, l’intramontabile melodia natalizia della zampogna e della pipita itineranti per le vie del paese e lo spettacolo di Fulvio Cama per adulti e bambini “Agorà del cantastorie” nella piazza principale della parte vecchia del paese strappata all’oblio e ridata alla vita per caparbietà di privati che ivi con coraggio e lungimiranza hanno deciso di investire. “I PITTEDJ E NATALA 2017” farà sì ancora una volta il piccolo centro delle preserre metta a nudo la parte antica del suo cuore più bello ad avventori occasionali che attratti dal peccato di gola potranno visitare viuzze dal fascino indiscusso e dalla storia secolare.

Massimiliano Giorla