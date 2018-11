La Protezione civile smentisce ipotesi di una nuova tromba d’aria a Crotone

In merito alle notizie che stanno circolando sui social network riguardo una prossima tromba d’aria che dovrebbe interessare la provincia di Crotone, si evidenzia che tali fenomeni non sono prevedibili e che pertanto non è possibile stabilire con certezza ora e luogo ove possano verificarsi. Si conferma, in ogni caso, per la giornata di oggi il livello di criticità “giallo” per l’area del crotonese con possibilità di piogge e temporali isolati, oltre che venti e mareggiate.

Si invitano i cittadini a seguire costantemente le fonti ufficiali (sito internet e pagina Facebook della Protezione Civile) dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti dalla Sala Operativa Regionale che sta costantemente seguendo l’evolversi della situazione in H24.

Criticità sul territorio possono essere comunicate al numero verde della Sala Operativa 800222211, oppure utilizzando la app “Easy Alert”.