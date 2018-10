La Terra dei Fiori apre le porte alla S.R.C battezzando l’Open Day

La S.R.C varca i confini italiani e arriva in Olanda, precisamente a Zwolle in provincia di Amsterdam; ferrea volontà’ del direttore artistico nonché attore teatrale, cinematografico e televisivo Cordopatri Walter di poter avere uno scambio interculturale di due realtà diverse a parte la posizione geografica da sud al nord Europa ma con abitudini , usi e costumi molto diversi in uno approccio unico nel suo genere.

Dopo l’ esterna in territorio olandese la scuola artistica ARTEZ si e’ recata in Calabria facendo un coast to coast dalla nostra amata Costa Viola all’ area grecanica con l’obiettivo di far conoscere le nostre origini, la nostra storia, quasi in concomitanza con l’OPEN DAY del prossimo 20 ottobre dove si presentera’ l’offerta didattica- formativa di conoscere i programmi nello specifico, una struttura di riferimento regionale per l’arte della recitazione e l’insegnamento della professione dell’attore, che opera gia’ da un biennio con sede presso il Polo Solidale per la Legalità “F.Vinci” a Cittanova.

È una scuola aperta a quanti sono per indole propria o propensi alla recitazione, con la possibilità di aver approccio con diverse discipline.Un prodotto D.O.C in Calabria se si pensa a quanti siano riusciti nel proprio intento di coronare il sogno di fare l’ Attore, il caro Direttore ne sa qualcosa, impegnato giorno per giorno a creare sempre qualcosa di valore, ci crede e lo conquista.

