L’Area Sud del Distretto Leo 108Ya si ritrova per la tradizionale Cena degli Auguri

Si rinnova anche quest’anno la tradizionale Cena degli Auguri, l’evento Leo che funge da riepilogo e chiusura dell’anno solare volgente al termine e che marca la metà dell’anno sociale in corso. Il Distretto Leo 108Ya, che raggruppa tutti i Leo Club di Campania, Basilicata e Calabria, ha rinnovato la tradizione con due appositi incontri: il primo, il 21 dicembre sera, per la Campania e la Basilicata, e il secondo, il 22 sera, per la Calabria, per la precisione presso l’hotel “Perla del Porto” di Catanzaro Lido, dove oltre settanta soci si sono riuniti in un ambiente conviviale per il tradizionale scambio degli auguri e un breve riepilogo sulle attività svolte.

Presente una forte rappresentanza del Direttivo Distrettuale, nelle persona del Presidente Distrettuale Francesco Bagnato, del Vicepresidente Pasquale Carbone, del Past Presidente Valeria Castaldo, del Tesoriere Salvatore Guzzo e del Vicecerimoniere Yves Catanzaro, nonché del Delegato d’Area Sud (Calabria) Paolo Battaglia.

L’evento ha anche ufficializzato l’ingresso nell’associazione di undici nuovi soci in sei club. Per il Leo Club Catanzaro “Rupe Ventosa”, Annika Barone, Silvia Minei, e Angelica Panetta; per il Leo Club Lamezia Valle del Savuto, Alessandro Mastroianni e Simone Avanzato; per il Leo Club Locri “Luigi Mory”, Maria Chiara Mangiavillano; per il Leo Club Palmi, Chiara Luverà; per il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, Francesco Antonio Martino, Luigi Ocello e Francesco Minniti; infine, per il Leo Club Squillace Cassiodoro, Angela Bruno.

A evento concluso, il Delegato d’Area Sud Paolo Battaglia ha così commentato:

“Come consuetudine, anno dopo anno i club calabresi festeggiano il ‘giro di boa’ dell’anno sociale ritrovandosi insieme per un cordiale ed affettuoso scambio d’auguri natalizi. L’emozione vissuta durante la cerimonia è frutto della soddisfazione nata dalle innumerevoli attività e service che i Leo dell’Area Sud-Calabria hanno fin ora svolto, e delle tante idee già in cantiere. Vi sono state molte nuove entrante nei club durante la serata, alle quali auguro una crescita esponenziale nelle doti personali, in particolare in quelle umane.”

Il prossimo appuntamento è previsto per il 14 gennaio 2018 a Lamezia Terme, dove si terrà la seconda importante riunione della regione per l’anno sociale 2017-2018.