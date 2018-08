L’Associazione “Calabria in Armi” ricorda il 75° anniversario dei bombardamenti alleati su Catanzaro

L’Associazione Culturale “Calabria in Armi” nel 75° anniversario dei bombardamenti alleati sulla città di Catanzaro del 27 e 28 agosto 1943, vuole ricordare le centinaia di vittime di quei tragici giorni.

La memoria, a distanza di tanti anni, ci consegna una dolorosa pagina di storia vissuta dai nostri concittadini in quella che qualcuno ha definito un’inutile strage terroristica. Le sorti della guerra erano ,infatti, segnate da tempo ed il territorio calabrese non presentava alcuna difesa militare atta ad affrontare il prevedibile sbarco alleato sulle coste reggine.

L’accanimento aereo sulle indifese città calabresi serviva solo a sfiancare il morale della popolazione per costringerla a ribellarsi alla dittatura fascista. Per troppo tempo si e’ voluto dimenticare quanto accaduto quasi se la memoria storica non ci appartenesse.

Le nuove generazioni ignorano, quasi del tutto, la tragedia di quei giorni che videro i venti di una guerra sanguinosa, attraversare, rovinosamente, la città. Rimangono, sempre meno numerosi, i racconti di chi ha vissuto, realmente, quella tragedia.

L’Associazione “Calabria in Armi” ha proposto, tramite il sindaco Abramo, la concessione alla città di una medaglia d’oro al merito civile, come doveroso riconoscimento al sacrificio di una popolazione inerme.