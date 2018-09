L’erba del campo di Cosenza, e la triste figura della Calabria

La partita Cosenza – Verona è stata annullata per impraticabilità di campo: questi sono i fatti. Le foto comprovano che la situazione era tale da impedire il normale svolgimento di un incontro di calcio. E rideteci sopra amaramente, qualcuno sostiene mancassero le linee di gioco! Diciamo che era uno spazio per tirare quattro calci tra scapoli e ammogliati, non certo per un incontro di serie B valido per la classifica. L’arbitro, applicando il regolamento, ha deciso.

Il Verona dichiara di aver avvertito, giorni prima, della situazione, evidentemente dopo un sopralluogo. E ora vuole, legittimamente, i 3 punti a tavolino; e un risarcimento.

Si scatena la danza dello scaricabarile: il sindaco se la prenderà con l’opposizione, e l’opposizione se la prenderà col sindaco; e tutti con la Regione, e la Regione con tutti; e i massoni se la prenderanno con i Borbone, e i meridionalisti della domenica con Garibaldi; gli intellettuali – la Calabria ne pullula – scriveranno di Giustino Fortunato e dello “sfasciume pendulo sul mare”, che non c’entra niente però fa tanta scena; e tutti ricorderanno che “qui fu la Magna Grecia”, e sbarcò Ulisse, praticamente dovunque. Tra polemiche e tutti i possibili e immaginabili e impossibili complottismi più fantasiosi, due scienze praticatissime in Calabria, passeranno anni e mesi, soprattutto se la faccenda dovesse finire in tribunale. E più tempo passa, più la ridicola faccenda cadrà nel dimenticatoio.

Io faccio notare che il Cosenza è passato in B a giugno; e la buffa vicenda è dell’1 settembre. Che hanno fatto, in due mesi e mezzo?

Niente colpevoli, vedrete; e, francamente, me ne infischio, come disse Reth Butler in un famoso film; e sono un raro caso di calabrese cui non importa minimamente di chi sia la colpa, o di scaricare la colpa su qualcun altro qualsiasi per dichiararsi innocente a priori, e soprattutto a posteriori. M’interessa che il fatto è un fatto; e che il campo era impraticabile, e lo è tuttora. Ed è un caso di sciatteria, di trascuratezza, di eterni rinvii, di complicazioni burocratiche: insomma, una storia perfettamente calabrese.

Mi tocca molto da vicino quanto segue: la squadra del Verona, con undici giocatori, le riserve, il medico, il massaggiatore, il presidente eccetera, e i tifosi veneti al seguito… tutti costoro, tornati a Verona, si affacceranno dal balcone di Romeo e Giulietta; evocheranno lo spettro di Cangrande della Scala; e, cantando dall’Arena romana, faranno sapere al Veneto, al Nord, all’Italia, all’Europa, al pianeta Terra, al Sistema Solare, di essere stati in un posto di trogloditi, e manco capaci di innaffiare l’erba e livellare uno spazio di 110 x 40, circa. Già sulla Calabria circolano da sempre molti pregiudizi; e il peggio è che molti non sono pregiudizi affatto, sono veri!!!

Vi narro, amici lettori, un episodietto autentico della mia vita. Mi chiamano a tenere una conferenza in non ricordo quale paese; e mi conducono in un auditorium di raffinata eleganza, direi particolare solennità. Il microfono messomi a disposizione, appena toccato, gracchia, ne cala il tono, poi fischia, poi gracchia… Gettatolo via, e prima di iniziare l’argomento, io gridai così: “Vedete, amici, questa situazione è l’immagine, è la metafora della Calabria, che è bellissima, però non funziona niente”; e pensavo a quelli che il Carducci chiama i “grigi lombardi piani”, dove funziona (quasi) tutto, però non sono belli e pittoreschi, e non sbarcò mai Ulisse, anzi si dovettero contentare di Antenore. Però i microfoni amplificano a dovere la voce; e sui campi di calcio si può giocare.

Riassumendo: vergogna!

Ulderico Nisticò