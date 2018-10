L’I.I.S. “Guarasci-Calabretta” di Soverato ospiterà la prima visita transnazionale del progetto “E.V.L.I.”

Nell’ambito della progettazione europea Erasmus +, l’I.I.S. “Guarasci-Calabretta” di Soverato ospiterà dal 3 al 6 ottobre prossimi la prima visita transnazionale del progetto “E.V.L.I.”KA229 – 42C614D0. Da Mérignac (Francia) e da Nymburk (Repubblica Ceca) arriveranno 8 docenti e i rispettivi dirigenti scolastici, Patrick Rennesson e DagmarSitna.

Il progetto “Euro VoyageurLycéen Investi”, dalla durata biennale, ha per obiettivo la realizzazione di una guida pratica con le regole comportamentali per l’alunno in viaggio. Obiettivi trasversali saranno lo sviluppo del senso di cittadinanza, il rispetto del patrimonio artistico, paesaggistico e le tradizioni dei paesi visitati.

Il progetto coinvolgerà gli alunni del percorso Turismo Esabac Techno, impegnati in un percorso che rilascia il doppio diploma – diploma di stato italiano e baccalauréat francese.

Il primo incontro a Soverato impegnerà i docenti del gruppo di lavoro in due giornate di formazione sugli strumenti informatici da utilizzare per la realizzazione del progetto, la sua diffusione e per le attività di disseminazione.

Seguiranno altre 3 mobilità per alunni e docenti (2 in Francia e 1 in Repubblica Ceca) e ad ottobre 2019 sarà di nuovo la città di Soverato ad accogliere gli alunni e i docenti dei Paesi partner.

Si ringraziano in anticipo il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Gallelli e il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa. Un ringraziamento speciale alla Proloco di Soverato nella persona del presidente Pietro Melia, per aver dato un rilevante contributo nell’organizzazione dell’accoglienza degli ospiti europei; all’associazione “Soverato Incanto” che allieterà la visita di Soverato con momenti di intrattenimento e degustazione; al sindaco di Soriano Calabro, Francesco Bartone, che li condurrà alla scoperta delle bellezze artistiche del suo paese. Grazie a tutti per aver colto il senso di un progetto che ha per obiettivo la valorizzazione del nostro territorio e l’apertura dello stesso a livello europeo.