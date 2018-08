Lido balneare trasformato in discoteca, sequestrata area e due denunce

È stata sequestrata, da parte dei finanzieri del gruppo della guardia di finanza di Lamezia Terme che hanno sottoposto a sequestro penale, sulla riviera del comune di Nocera Terinese, una discoteca priva delle necessarie autorizzazioni. In particolare, nel corso dell’attività ispettiva, è emerso che il gestore della discoteca aveva trasformato un’area di circa 250 metri quadri di uno stabilimento balneare in attività di intrattenimento, senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, quali il ‘certificato di prevenzione rischi incendi’ e la ‘licenza di agibilità per svolgere serate da ballo’.

Le fiamme gialle, appurata la mancanza di tali autorizzazioni, necessarie per garantire l’idonea sicurezza degli avventori, hanno interrotto l’illecita attività ed hanno apposto i sigilli alla discoteca, sottoponendo i locali e le relative attrezzature tecniche a sequestro.

Al momento dell’intervento erano presenti circa 350 persone. Il titolare dell’esercizio e l’organizzatore dell’evento, M.G e M.F., sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Lamezia per le violazioni penali rilevate. L’attività si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dal comando provinciale di Catanzaro nelle località di villeggiatura o a maggiore vocazione turistica.