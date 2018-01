Linea Verde alla scoperta delle antiche tradizioni calabresi

Capo Vaticano, Tropea, Pizzo, Serra San Bruno. Questi alcuni dei luoghi che potremo vedere in onda su Rai 1 nella trasmissione “Linea Verde“. Linea Verde è il programma di Rai 1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze. Protagonista questa settimana la Calabria con le sue inestimabili bellezze e antiche tradizioni, ad annunciarlo è proprio Linea Verde attraverso la pagina facebook: “Domenica 7 gennaio Linea Verde approderà in quella porzione di Calabria dove artigiani, contadini, maestri del gusto, hanno coniugato tradizione e innovazione in agricoltura e enogastronomia”.

Durante la puntata verranno trasmesse immagini riguardanti il laghetto di San Bruno, con il racconto delle leggende e delle verità sorte nel corso dei secoli ed il Santuario regionale di Santa Maria del Bosco. Non mancheranno le curiosità concernenti l’affascinante mestiere del carbonaio e la biodiversità locale con in primo piano l’abete bianco. Verranno poi studiate, con il supporto dell’agronomo Mariano Bertucci, le modalità di selezione e taglio degli alberi.

Un apposito spazio sarà dedicato alle pipe di Brognaturo, create dal maestro Domenico Greci e conosciute per essere le predilette dall’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Non mancherà l’approfondimento di una specialità culinaria, lo stoccafisso: “La lavorazione dello Stoccafisso in Calabria gode di una tradizione a dire poco secolare. In onda domenica i segreti di modalità di conservazione e preparazione di ricette gustose a base di pesce e altre bontà”.

Daniela Ferolla e Patrizio Roversi, i presentatori dell’appuntamento domenicale, vi aspettano alle 12:20 per un viaggio all’interno di luoghi dalla bellezza inesplorata che si coniuga perfettamente ad una tradizione secolare.