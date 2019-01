L’influencer Chiara Ferragni per la prima volta in Calabria

La nota influencer 31enne, Chiara Ferragni, è atterrata da poco all’aeroporto di Reggio Calabria. Sul suo profilo Instagram, per i suoi innumerevoli fan, ha pubblicato subito una foto annunciando di essere arrivata per la prima volta in Calabria.

Resterà infatti due giorni in Calabria per pubblicizzare un profumo in collaborazione con un noto brand francese. Si dice molto entusiasta di essere in visita nella regione e pronta ad esplorare la Calabria. Molti i commenti dei fan calabresi felici di avere la Ferragni in zona.