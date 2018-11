L’Itt. Malafarina di Soverato in Romania con il progetto Erasmus+ KA2 Letters

Il “Colegiul Național Vasile Alecsandri” di Galati, in Romania, è stato la sede, dal 5 al 9 novembre 2018, del secondo scambio di studenti delle delegazioni Italiane, lituane e, ovviamente, rumene del progetto Erasmus+ KA2, cofinanziato dalla Commissione Europea, “Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ (LETTERS). Il partenariato ha come obiettivo principale lo sviluppo delle competenze di lettura e del pensiero critico, attraverso le strategie di comprensione che vengono utilizzate nelle scuole dei paesi partner.

Parimenti il progetto consente di potenziare le competenze linguistiche, utilizzare efficacemente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, incrementare competenze sociali, civili e interculturali.

La delegazione dell’Itt. “G.Malafarina” di Soverato, con le docenti Santa Macrina e Antonella Morrone e gli allievi Elena Bensi, Francesco De Franchis, Fabio Dominijanni,Alessia Macrina e Alessia Moniaci, ha condiviso con i partner una settimana di incontri, workshop, uscite didattiche e scambi culturali e sociali. Il tema del percorso didattico è stato l’analisi del testo epico attraverso nuove strategie metologiche. I ragazzi dell’Itt. “G.Malafarina”, insieme ai loro coetanei lituani e romeni, hanno prodotto elaborati originali e costruttivi sul testo epico di Mircea Eliade “Diario di un adolescente miope”.

La permanenza degli studenti in Galati è stata interessante e molto formativa. Diverse sono state le escursioni sul territorio e sulla città. Tra queste, la visita al museo di Storia di Galati, che presenta una collezione di oltre cinquantamila reperti, alcuni dei quali di eccezionale importanza. Come non citare, inoltre, la visita ai vulcani di fango, fenomeno naturale unico in Romania, nel distretto di Buzău. Nel Municipio “Consilium Judetean Buzău” è stato possibile visitare anche il Museo “TIMPUL OMULUI de la Minzalesti” dedicato all’universo della tradizione. Suggestiva ed entusiasmante è stata, inoltre, l’escursione in battello sul Danubio.

Il Dirigente dell’Itt. Malafarina Domenico Agazio Servello, sempre attento alle esigenze dei suoi ragazzi, anche questa volta ha offerto loro la possibilità di prender parte a un’esperienza d’importanza decisiva, sia per quanto riguarda il perfezionamento della lingua inglese, sia per la loro crescita umana.

Anche i docenti dell’istituto, grazie alla sensibilità del Dirigente, sono costantemente stimolati ed impegnati ad interagire con i colleghi di altre scuole d’Europa, per migliorare le loro competenze linguistiche, tecnologiche e confrontarsi, anche, sulle nuove metodologie d’insegnamento, come é il caso del progetto LETTERS che vedrà, come ultimo momento di confronto letterario, il viaggio presso il liceo Kauno Roku gimnazija in Lituania.

Antonella Morrone