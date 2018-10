Lo Stark Duo della “Liuto” in concerto a Decollatura il 28 ottobre

Riparte l’attività concertistica della nuova Scuola di Chitarra Liuto, quest’anno promotrice di un metodo didattico alternativo e particolarmente innovativo dai forti connotati pedagogici e sociali.

Dopo l’esibizione dello Stark Duo nella Chiesa di San Francesco di Paola a Falerna Marina, il tandem chitarristico della Liuto, formato dal M° Francesco Luca Laganà e dal M° Paolo Isabella, tornerà ad esser protagonista di un nuovo imperdibile concerto che chiuderà in bellezza un altro mese ricco di attività.

Questa volta, la location sarà la Chiesa di Santa Maria Assunta in Casenuove di Decollatura, palcoscenico di un live che esplorerà, come consuetudine, la storia della musica classica in tutte le sue declinazioni, attraverso periodi e generi differenti: dalla contemporanea di Francis Kleynjans (“Trois climats”), Andrew York (“Sanzen-in”) e Jorge Cardoso (“Milonga”) al romanticismo di Anton Diabelli (“Variazioni su un tema favorito”), passando per la ballata medievale di John Dowland (“My Lord Willoughby’s Welcome Home”).

Il concerto dello Stark Duo a Decollatura è previsto per domenica 28 ottobre a partire dalle 11, dopo la Santa Messa.