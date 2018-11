L’Ufficio Postale di Soverato sul Corso Umberto I riapre lunedì 26 novembre

Poste Italiane comunica che lunedì 26 novembre riapre l’ufficio postale di Corso Umberto I a Soverato, che era stato chiuso nei mesi scorsi per consentire i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per i clienti e il personale.

Dal 19 al 24 novembre il container che attualmente garantisce i servizi postali e finanziari a Soverato verrà chiuso per consentire il trasferimento nei nuovi locali; contemporaneamente verrà potenziata la vicina sede di Marina di Davoli in via Certosa (aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato fino alle 12.35) con uno sportello dedicato alla clientela di Soverato.