Lunedì 24 Dicembre a Santa Caterina Jonio la V Edizione della “Corsa di Natale”

L’evento organizzato da “Santa Caterina fitness” nata nel 2014 da un gruppo di amici che si ritrovarono durante le festività natalizie nel paese di origine, volve alla 5 edizione. “La corsa di Natale” è una Manifestazione no profit che mira a creare un momento di sana attività fisica non agonistica ad aggregazione ed amicizia.

Quest’anno abbiamo pensato di coinvolgere tutta la comunità e con il bene stare dell’ amministrazione comunale, delle autorità competenti e con il contributo delle attività locali, verrà offerto un brindisi all’arrivo sul lungomare.

Come ogni anno per meticolosa tradizione, la partenza sarà alle ore 9:00 del 24 dicembre presso i giardinetti comunali della marina. Il percorso sarà di circa 8 km. La partecipazione è gratuita e adatta a tutte le età.

Sperando in un riscontro positivo, vi aspettiamo numerosi.