Malore alla guida e l’auto finisce contro un muro, ferita giovane

Incidente stradale ieri sera nella zona sud di Catanzaro, viale Magna Grecia imbocco via stretto antico. Coinvolta una Fiat 500 con a bordo, una ragazza, che a causa di un malore ha perso il controllo finendo contro il muro di recinzione di una attività commerciale.

La stessa è stata presa in consegna dal personale medico del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Le condizioni della giovane non sono gravi. Sul posto vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e carabinieri per quanto di competenza.