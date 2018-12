Maltempo a Soverato, allagati scantinati e attività commerciali

Il maltempo che ha imperversato questa notte a Soverato ha causato numerosi danni. Allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali.

Diversi interventi dei vigili del fuoco e anche di operatori Enel, che hanno ripristinato l’energia elettrica in via Verdi, zona panoramica della città. Numerose richieste per prosciugamenti, con particolari criticità nella zona dove si svolge il mercato: si sta provvedendo con idrovore e motopompe al prosciugamento, soprattutto in alcune cantine completamente allagate.

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Catanzaro, Soverato e Chiaravalle e dipendenti Enel per ripristinare il problema della mancanza della luce.