Maltempo – Bomba d’acqua questa mattina nel catanzarese, bloccata la Statale 106

Una violenta bomba d’acqua si e’ abbattuta questa mattina nel Catanzarese, nell’area compresa tra Catanzaro lido e Botricello. La pioggia, caduta anche durante la notte, e’ aumentata notevolmente poco prima delle 7, allagando completamente la statale 106 ionica.

La situazione piu’ critica e’ stata registrata nel territorio di Simeri mare. Decine gli automobilisti tratti in salvo dai vigili del fuoco, dopo che le loro auto sono rimaste bloccate nell’acqua alta anche un metro. Completamente allagata la zona residenziale di Simeri mare, con ingenti danni anche alle abitazioni.

Allagamenti si registrano anche nei territori di Sellia Marina e Botricello. In questo ultimo comune e’ isolata la zona di Santa Maria, con residenti e aziende che non possono utilizzare nessuna delle due strade di accesso. Tutto il sistema di protezione civile e’ in azione per portare soccorso alla popolazione. Il pronto intervento ha scongiurato conseguenze per gli automobilisti che sono rimasti coinvolti nelle zone dei corsi d’acqua in piena.