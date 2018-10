Maltempo – Cede strada nel catanzarese, chiusa parte della carreggiata

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questo pomeriggio in località Cuturella nel comune di Cropani per verifica sede stradale.

A causa delle condizioni meteo avverse, il torrente Umbro in piena ha eroso il terreno in più punti procurando un cedimento parziale dell’unica strada d’accesso all’abitato.

Sul posto la polizia locale del comune. In via precauzionale si è disposto il transennamento di parte della carreggiata in attesa di ulteriori verifiche tecniche approfondite e di lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale.