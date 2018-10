Maltempo – In arrivo forti temporali, attenzione a possibili nubifragi in Calabria

Si intensifica il maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto, nel corso del pomeriggio. Forti temporali stanno interessando l’area a Sud dello Stretto di Messina, in risalita da Catania colpita nel primo pomeriggio da un intenso nubifragio con oltre 50mm di pioggia nel centro cittadino, e il Golfo di Taranto, in risalita dal crotonese verso il tarantino.

Altri forti temporali risalgono dal Canale di Sicilia verso i settori sud/orientali dell’isola. Il ciclone posizionato nel nord della Tunisia continuerà ad alimentare il flusso instabile e perturbato che risale da Sud verso l’Italia meridionale anche nelle prossime ore.

Tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, infatti, il maltempo si intensificherà ulteriormente proprio nella Sicilia nord/orientale e in Calabria, con piogge molto intense e abbondanti tra le province di Messina, Reggio Calabria e Vibo Valentia, risalendo ulteriormente durante la prossima notte anche nel resto della Calabria. (meteoweb.eu)