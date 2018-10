Maltempo in Calabria – Ancora senza esito ricerche del bimbo di due anni disperso

Ancora senza esito le ricerche del piccolo di due anni disperso da giovedì sera, quando è stato travolto insieme alla madre, Stefania Signore e al fratello, che non ce l’hanno fatta, da una piena d’acqua nella zona di San Pietro lametino. Sul posto per le ricerche, tre squadre di vigili del fuoco, 2 unità movimento terra con un escavatore cingolato e personale della sezione operativa del comando provinciale vigili del fuoco di Salerno con 9 unità e 5 mezzi.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dal posto di comando avanzato allestito dal comando provinciale di Catanzaro con un funzionario e 2 unità specializzate in Topografia Applicata al Soccorso.

Alle ricerche partecipano anche il Soccorso Alpino, insieme ai vari corpi di polizia e i volontari della Protezione civile, con un centinaio di persone impegnate nelle ricerche, battendo tutta la zona ormai da due giorni incessantemente, scavando nel fango, setacciando zone invase da erbacce ed arbusti, e controllando le zone colme d’acqua. In generale, sono 238 gli interventi effettuati da inizio emergenza: a Lamezia Terme, Davoli, Sellia Marina e Soverato, diverse le squadre di vigili del fuoco impegnate per prosciugamenti, danni d’acqua in genere e verifiche.