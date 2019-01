Maltempo – Installati due container per i senzatetto di Cosenza

I due container della Protezione Civile calabrese installati a Cosenza due anni addietro sono pronti anche quest’anno ad accogliere i senzatetto della citta’, in via degli Stadi. Lo comunica il leader del Movimento Diritti Civili ed ex delegato della Presidenza della Regione Calabria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Franco Corbelli, promotore dell’iniziativa.

Corbelli si rivolge ai senzatetto, invitandoli, “adesso – dice – che e’ arrivato, con l’inverno, il grande freddo, a lasciare la strada e ad accettare l’ospitalita’ nei due container, luogo di accoglienza, di reale inclusione, dove migranti del mondo, extracomunitari, nostri concittadini e connazionali convivono dignitosamente aiutandosi reciprocamente. Quei due container sono la vera casa di accoglienza del Signore sempre aperta a tutti i poveri del mondo”.

I container, in questi due anni, dice Corbelli, “sono sempre, ogni giorno, rimasti aperti e operativi, anche durante l’estate con all’interno un servizio di aria condizionata. Cosi’ come adesso per l’inverno hanno di nuovo (gratuitamente, grazie alla Regione) i riscaldamenti, due televisori e bagni annessi”.