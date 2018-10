Maltempo nel catanzarese, diverse strade allagate e smottamenti

Notte di maltempo nel catanzarese. Numerose richieste di soccorso causa condizioni meteo avverse sono pervenute alla SO115 del Comando di Catanzaro. Le zone con maggiori criticità hanno interessato i comuni del litorale ionico.

Nel comune di Simeri Crichi loc. Simeri Mare, le squadre sono state impegnate per allagamenti, verifiche, alberi divelti e smottamenti. Analoga situazione anche nei comuni di Cropani e Sellia Marina. Per sopperire all’emergenza si è provveduto ad implementare il dispositivo di soccorso con il prolungamento in h24 del turno di servizio al personale vigilfuoco.

Numerosi interventi espletati nei comuni della presila catanzarese dal personale volontario del distaccamento di Taverna impegnato per allagamenti, caduta alberi tra i comuni di Zagarise e Sersale, smottamenti sulla SP25 bivio Arsanise nel comune di Magisano; sulla SS109 al km74 nel comune di Fossato Serralta ed in contrada Cafarda nel comune di Sorbo San Basile. La strada statale 106 è risultata ieri allagata in vari tratti del suo percorso dal quartiere Lido di Catanzaro in direzione Crotone.