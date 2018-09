Maltempo – Nel weekend possibile la formazione di un mini ciclone al largo della Calabria

La stagione autunnale parte subito con un cambio di rotta rispetto alle ultime settimane, caratterizzate da tanto sole e soprattutto da un caldo anomalo. Dalla giornata di oggi, Martedì 25, un fronte freddo sta interessando parte della nostra Penisola, in particolare il Nord ed i settori adriatici. Dando uno sguardo alle mappe meteorologiche si riesce meglio ad apprezzare la portata di questa imponente massa di aria gelida in discesa dall’Artico la quale, dopo aver attraversato la Russia e i Paesi dell’Est europeo ha sfondato sul Mediterraneo e anche sull’Italia, facendosi strada dalla porta della Bora.

La conseguenza più diretta del passaggio del fronte freddo è il drastico calo delle temperature al Nord, nell’ordine anche di 7/8 gradi rispetto a ieri. Già stamattina infatti abbiamo registrato valori di 10°C a Venezia, 13°C a Milano e Torino, 12°C a Bologna. Leggermente più riparate, al momento, il resto delle regioni dove il calo è stato più contenuto. Ma anche al Centro-Sud, tutto sta per cambiare.

Nella giornata di Mercoledì 26 toccheremo valori ancora più bassi, con le temperature che al mattino scenderanno fin sotto i 10° nelle principali città del Nord, ma anche su alcune aree interne del Centro. Sulle zone montuose dell’arco alpino, oltre i mille metri, la colonnina di mercurio scenderà addirittura sotto gli 0°C, dando il via libera alle prime estese gelate della stagione.

Sempre Mercoledì, durante il giorno, non si andrà oltre i 20°C sulle regioni adriatiche e pianure settentrionali, solo qualche grado in più sul resto della Penisola.

Questa irruzione di aria fredda ci accompagnerà ancora per un po’ o si tratterà solo di una veloce parentesi?

Secondo le elaborazioni dei centri di calcolo si tratterà di una fugace apparizione: già da Giovedì 27, infatti, l’Alta Pressione Azzorriana riguadagnerà terreno sul bacino del Mediterraneo e di conseguenza anche sul nostro Paese. Ragion per cui ci aspettiamo una risalita delle temperature su buona parte dei settori con i valori che si riporteranno nuovamente oltre le medie attese per il periodo o quanto meno il linea con le stesse. Un nuovo ribaltone insomma, che potrebbe anche dare il via a un saliscendi delle temperature, come sulle montagne russe.

Per quanto riguarda infine il tempo, dopo la sferzata fredda, il ritorno dell’anticiclone riporterà anche il sole su tutta l’Italia. Attenzione, tuttavia, a possibili sorprese entro il prossimo weekend: prende sempre più piede la formazione di un mini ciclone del Mediterraneo, al largo delle coste ioniche siciliane e calabresi.