Maltempo nella provincia di Catanzaro, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco

Oltre 50 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco del comando di Catanzaro a cause delle condizioni meteo avverse imperversate durante la notte fine alle prime ore di questa mattina. La zona interessata loc. Simeri Mare nel comune di Simeri Crichi (CZ).

Soccorso a persone, smottamenti, allagamenti e verifiche gli interventi effettuati dalle 35 unità vigilfuoco che da questa notte operano ininterrottamente per far fronte alle numerose richieste di soccorso.

Al momento 14 interventi in atto e oltre 90 quelli ancora da espletare per la maggior parte prosciugamenti.

Numerose le persone che accortosi di quanto stava accadendo si sono rifugiate nei piani alti degli edifici o sui tetti. Le unità Speleo Alpino Fluviali dei Vigili hanno poi provveduto con utilizzo di gommoni a raggiungere le abitazioni isolate a causa delle vie di accesso allagate portando in zona sicura gli abitanti.

Per far fronte a tale situazione emergenziale si è provveduto al raddoppio dei turni di servizio delle unità vigilfuoco. Nella zona colpita dall’alluvione sono giunte in serata le colonne faro per permettere il proseguo delle operazioni anche nelle ore notturne.