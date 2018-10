Maltempo – Piogge forti e raffiche di vento imperversano in Calabria, disagi

Piogge e temporali stanno caratterizzando quest’ultima domenica di ottobre. Diversi i disagi causati dall’ondata di maltempo che sta imperversando su tutta la Calabria dove è stata anche emessa un’allerta di livello arancione per la giornata di oggi.

A preoccupare sono anche i venti e le mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo. Domani, invece, è prevista un’allerta gialla e le piogge dovrebbero essere meno abbondanti. Intanto sono diversi i disagi e i danni che si stanno registrando in queste ore, soprattutto nel reggino.

Alcuni alberi dalle folte chiome sono caduti rovinosamente danneggiato in alcuni casi anche auto che erano parcheggiate. Interventi dei Vigili del Fuoco anche per allagamenti. Ma anche in provincia di Catanzaro si registrano dei disagi.

Una barca a causa della corrente è finita contro un molo nel porto di Catanzaro lido. Al momento sono in corso le ricerche, estese anche alle spiagge vicine, per verificare se vi siano eventuali dispersi. Diversi, inoltre, gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco in tutte le province.