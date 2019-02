Maltempo – Stanziati dal Consiglio dei ministri per la Calabria 14,6 milioni di euro

Stanziati oltre 95 milioni di euro a sostegno delle Regioni colpite dagli eccezionali eventi metereologici dello scorso autunno.

La delibera, approvata oggi dal Consiglio dei Ministri, assegna ai territori – per i quali lo scorso 8 novembre è stato dichiarato lo stato d’emergenza – i fondi necessari per gli interventi di soccorso e assistenza della popolazione e per le prime misure a sostegno dei privati e delle attività produttive.

I 95.780.541,94 € saranno ripartiti tra le Regioni sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni fornite dalle stesse Amministrazioni. Alla Provincia Autonoma di Bolzano sono assegnati 240.000 €, alla Regione CALABRIA 14.636.616,02 €, all’Emilia-Romagna 1.680.098,10 €, al Friuli Venezia Giulia 1.583.947,54 €, al Lazio 10.309.016,90 €, alla Liguria 29.022.932,33 €, alla Lombardia 3.758.923,95 €, alla Sardegna 3.839.483,55 €, alla Toscana 8.482.279,12 €, alla Provincia Autonoma di Trento 9.200.000 €, al Veneto 13.027.244,43 €.