Maltempo – Una nuova allerta arancione incombe sulla Calabria Jonica, possibili nubifragi

Allerta Meteo arancione per domani, Domenica 4 Novembre, su gran parte della Calabria (vedi mappe). La protezione civile ha lanciato l’allarme per le forti piogge e i temporali in arrivo, con uno scenario che prevede il “rischio di perdita di vite umane“: adesso gli enti locali si stanno attivando per le consuete pratiche di prevenzione sul territorio.

Il Comune di Catanzaro ha sottolineato che la situazione verra’ monitorata costantemente con le azioni necessarie a prevenire eventuali rischi e pericoli derivanti dalla condizione di avversita’ meteorologica.

Si raccomanda, inoltre, di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; di evitare i sottopassi; di abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi e torrenti tombati; di non sostare in prossimita’ di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di massi.