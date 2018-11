Maltempo – Violenta tromba d’aria in Calabria, danni e feriti

Nuova ondata di maltempo in Calabria. Due trombe d’aria, dopo quella che nei giorni scorsi ha colpito i territori di Cutro e Papanice investendo anche un treno, hanno colpito le province di Catanzaro e Crotone. La prima ha colpito soprattutto i comuni di Botricello e Cropani Marina.

La forza del vento ha divelto i tetti di alcuni edifici e danneggiato una serie di serre. Alcuni alberi lungo la statale 106 jonica sono stati abbattuti. Numerose le richieste di soccorso giunte al Comando provinciale di Catanzaro dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati per mettere in atto i necessari interventi. Il forte vento ha anche tranciato alcuni cavi della rete elettrica e molte case sono rimaste senza luce. Sul posto si sono recate alcune squadre dell’Enel per il ripristino dell’energia elettrica.

Una seconda tromba d’aria ha colpito il Crotonese dove ingenti sono stati i danni alle case e alle strutture e in particolare all’Unieuro devastato dalla furia del vento. Danni sulla zona a nord della città Rino alle contrade Iannello e Cantorato e al comune di Rocca di Neto. Si segnalano anche alcuni feriti: si tratta di persone colpite da oggetti sollevati dal vento. Anche alcune automobili lasciate in un parcheggio hanno riportato danni. (fanpage.it)