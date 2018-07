Marco Antonio Vitale si dimette da allenatore del Club Quadrifoglio Soverato

Con una nota apparsa sulla pagina personale su Facebook in serata, Marco Antonio Vitale non è più l’allenatore del Club Quadrifoglio Soverato. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni per «motivi personali e professionali». Ecco il post pubblicato:

“Con grande dispiacere e rammarico, annuncio con effetto immediato e per motivi professionali e personali che mi occupano sempre più tempo , la rinuncia a guidare la squadra dell’ Asd Quadrifoglio Soverato nel prossimo campionato di C2 di calcio a 5. Questa decisione seppur sofferta è maturata dall’impossibilità di poter prendere un impegno costante ed essendo abituato a dare il 100% di me nelle cose che faccio credo che sia giusto così. Ringrazio di cuore la società che mi ha dato l’opportunità di guidare la squadra nella scorsa annata trionfale e che mi aveva confermato la fiducia anche quest’anno , i giocatori tutti e la gente che ci ha sempre seguito e sostenuto… è stata un’annata fantastica e sono certo che lo sarebbe stata anche questa ma sono convinto che si riuscirà a far bene perché la strada tracciata è quella giusta… mi auguro infine di poter tornare a collaborare in qualche modo in futuro .. in bocca al lupo e forza quadrifoglio“