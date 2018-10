Mareblu richiama tonno in olio di oliva dai supermercati, ecco il lotto

I supermercati “Il Gigante” hanno diffuso il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di tonno in olio di oliva Mareblu per “un potenziale problema di produzione legato all’integrità della confezione che potrebbe compromettere la qualità del prodotto”.

Il tonno in scatola interessato dal provvedimento è venduto in confezioni da 12-80 g, con la data di scadenza minima 05/01/2023. L’azienda precisa, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, che il richiamo non riguarda altri prodotti a marchio Mareblu e altre date di scadenza dello stesso prodotto.

Si raccomanda ai consumatori che hanno comprato il tonno coinvolto dal richiamo di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita “Il Gigante d’acquisto”. Per informazioni contattare il numero verde 800 456500..