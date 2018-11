Marijuana nel fustino del detersivo, 37enne arrestato

Durante la tarda serata di ieri, a Pizzo, i carabinieri della locale Stazione durante un controllo alla circolazione stradale intercettavano M.D.V., 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. Durante il controllo il giovane appariva da subito particolarmente agitato, il ché lasciava intuire che lo stesso avesse potuto avere qualcosa da nascondere. Insospettiti da questo comportamento i militari decidevano di perquisire l’abitazione del giovane scovando un involucro di cellophane trasparente che conteneva mezzo chilogrammo di marijuana.

La vicenda è resa ancor più singolare dal fatto che il giovane, allo scopo di eludere i controlli dei militari, aveva occultato la sostanza all’interno di un fustino di detersivo. Il giovane, dopo essere stato tratto in arresto, veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

L’odierna attività si inserisce in una più vasta operazione del Comando Provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia finalizzata a contrastare il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti. Fenomeno che colpisce in particolare le fasce più giovani della popolazione locale e spesso vede come palcoscenico criminale le zone costiere per l’acquisto ed il consumo delle sostanze.