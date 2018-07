Maschera allegorica Buscaja da Busca (Cuneo) al Summer Carnival di Soverato

Sono Dante Bruno in arte BUSCAJA (nella foto) una maschera che proviene dal Piemonte da BUSCA provincia di Cuneo. Da alcuni anni sto eseguendo il giro d’Italia in maschera e per la regione Calabria ho scelto l’evento di Soverato.

Sono stato tra i fondatori del centro nazionale maschere italiane di Parma, dove nell’occasione ho conosciuto l’amico ed artista catanzarese Enzo Colacino, che interpreta il ruolo di Giangurgolo maschera della commedia dell’arte che rappresenta la Calabria, da anni sono in amicizia e ho avuto modo di conoscere con piacere diversi temi della cultura calabrese, ho avuto il piacere di conoscere nei mesi scorsi telefonicamente anche l’assessore Amoruso del Comune di Soverato che gentilmente mi ha illustrato l’evento.

Busca la mia città è di 10.000 abitanti, famosa per il buon pane e per i dolci “baci di cioccolato”, ai piedi del Monviso, io rappresento una vecchia leggenda locale, dove l’antica città di Antilia detta Bella Antilia ( personaggio interpretato da mia moglie) venne distrutta ad opera dei Saraceni nel X° secolo, bruciata ne rimase pressochè la “buscaja” ovvero le busche i trucioli ossia i fuscelli bruciati , quindi il nuovo villaggio a ricordo venne appellato Busca. Per tale motivo il mio costume è verde e grigio cenere.

Sono molto lieto di salutare la Calabria e la città di Soverato “la perla dello Jonio”, il tema della Calabria al carnevale estivo è un occasione in più per conoscere la vostra rinomata terra.

Cordiali saluti dal Piemonte.

Dante Bruno in arte Buscaja.