Mercoledì 23 gennaio la prima assemblea regionale di CulTurMedia

Cultura, turismo e comunicazione: anche in Calabria si celebra la prima assemblea regionale di CulTurMedia, uno dei settori in cui si articola l’attività cooperativa di Legacoop.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 gennaio 2019 a partire dalle ore 14.30 nella sede di Legacoop Calabria in via Fares 78 a Catanzaro.

L’idea di CulTurMedia nasce sulla base di una visione condivisa: quella che ritiene che la cultura rappresenti un fattore rilevante dello sviluppo sostenibile del Paese Italia. È a partire da questa visione della funzione strategica della cultura e della sua trasversalità nel determinare nuove possibilità di sviluppo che CulTurMedia è nata circa due anni fa, iniziando il suo percorso di elaborazione e proposta, potendo contare sulla straordinaria esperienza cooperativa negli ambiti della cultura, del turismo e della comunicazione.

La cooperazione, per sua stessa natura, è parte profonda e radicata dei territori in cui opera ed è in grado di costruire valore per il loro patrimonio materiale ed immateriale, per le loro identità ed unicità, costruendo piani territoriali collaborativi in cui la cultura e la creatività divengano elementi rilevanti per una crescita e uno sviluppo sostenibile, economico e sociale.

Dopo la registrazione dei partecipanti, alle 14.30, i lavori saranno aperti dal presidente reggente di Legacoop Calabria, Claudio Liotti. Alle 15.15 è prevista la presentazione del documento Politico nazionale di CulTurMedia da parte del presidente nazionale, Roberto Calari, a seguire sarà il responsabile di CulTurmedia Calabria, Antonio Blandi a relazionare sul percorso di Costituzione del Coordinamento CulTurMedia Calabria. Dopo il dibattito, sono attese le conclusioni del presidente Calari e dell’assessore regionale all’Istruzione e alle Attività culturali, Maria Francesca Corigliano.

L’Assemblea si inserisce nel quadro delle attività programmate in vista del Congresso Nazionale di settore, che si terrà il 7 e 8 febbraio 2019 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova, e prevede all’ordine del giorno la costituzione del Coordinamento CulTurMedia della Calabria e l’espletamento delle formalità previste per il Congresso.