Meteo – Una fiammata africana regala una nuova estate!

Proprio quando pensavamo che l’estate fosse arrivata al fine corsa, ecco la sorpresa: un imponente promontorio anticiclonico sta per abbracciare nuovamente il nostro Paese e regalerà una fase con caldo sopra la norma, un’estate in piena regola, questa volta un po’ più duratura rispetto al recente passato.

Già a partire da Domenica 9 Settembre avremo le prime avvisaglie, con l’alta pressione sub-sahariana che inizierà ad estendersi sul nostro Paese, ma sarà da Lunedì 10-Martedì 11, grossomodo quindi con l’inizio della prossima settimana, che raggiungerà i suoi massimi, coinvolgendo un po’ tutta l’Italia, da Nord a Sud: sarà una vera e propria escalation del caldo, con i termometri che saliranno di giorno in giorno, sia di notte che durante le ore diurne, fino a raggiungere valori ben al di sopra delle medie stagionali, con punte anche di 33-34°C.

Le temperature più elevate si raggiungeranno sulle regioni centrosettentrionali, sia sulla Valpadana sia in tutte le zone lontane dal mare e pure sulle aree centrali tirreniche: Mercoledì 12 e Giovedì 13 si raggiungeranno i 34°C a Bologna e Ferrara, ma farà piuttosto caldo anche in altre grandi città, come Milano e Torino e al Centro, come Firenze e Roma, dove la colonnina di mercurio salirà fino a 34°C.

L’aumento termico si farà sentore infine ovviamente sulle nostre regioni meridionali già arroventate da mesi, sebbene in modo leggermente più contenuto: i termometri comunque accarezzeranno i 33°C.