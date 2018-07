Ministero degli Esteri: concorsi pubblici per 221 posti

Il progetto Ripam è un programma di riqualificazione della pubblica amministrazione, gestito da Formez PA – centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle Pubblica Amministrazione. Formez opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La commissione Ripam ha indetto 2 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di 177 funzionari amministrativi, contabili e consolari e 44 funzionari dell’area della promozione culturale, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I requisiti richiesti validi per i candidati di tutti e due i concorsi sono: cittadinanza italiana, età non inferiore ai 18 anni, idoneita’ fisica allo svolgimento delle funzioni, godimento dei diritti politici, etc.

